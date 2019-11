Silas lamenta desperdício no ataque e falta de concentração na defesa

O Sporting tem de começar a marcar golos e a manter a concentração no final dos jogos. É esta a conclusão de Silas, após a derrota (1-0) da sua equipa, no terreno do Tondela, na 10.ª jornada do campeonato.

"Na segunda parte, fomos a única equipa que atacou. Conseguimos meter o Tondela lá atrás, eles não conseguiam atacar. Mas depois faltou-nos eficácia nas zonas de finalização e alguma concentração no final. É o segundo jogo seguido em que sofremos um golo de bola parada, o que tem a ver com falta de concentração dos jogadores. O Tondela vai lá uma vez e faz um golo. O futebol é mesmo assim. Não merecíamos perder este jogo", lamentou o técnico leonino, em conferência de imprensa.

O que falta não é um "abre-latas"



O Sporting fez "muitas coisas que tinha de fazer" e conseguiu criar várias oportunidades de golo, apesar de não ter marcado. Para o técnico leonino, o que falta não é um "abre-latas", mas um "fura-balizas".

"'Abre-latas' faltaria se nós não rematássemos. Rematámos várias vezes, o Cláudio Ramos esteve a bom nível. Perder um jogo destes em que atacámos, atacámos, atacámos, ficamos muito dececionados. Na segunda parte, temos 10 tentativas de golo e o Tondela tem uma. Nós não conseguimos fazer o golo e o Tondela fez um. Temos de criar mais ainda. Se não conseguimos fazer com 10 oportunidades de golo, temos de ter mais oportunidades, para ver se conseguimos fazer com 20."

Face à falta de eficácia dos atacantes do Sporting, Silas foi questionado sobre a necessidade contratar um "homem-golo" em janeiro. Silas admitiu ir ao mercado, mas não necessariamente para reforçar o ataque.

"Ainda é muito cedo para falarmos disso, acreditamos nos jogadores que temos e temos de tentar trabalhar com eles. Na altura certa, logo veremos. Há setores que têm de ser reforçados, não quer dizer que seja o ataque. Até porque temos o Pedro Mendes, que já faz parte do nosso plantel e que, em janeiro, terá de ser inscrito", apontou.

Substituições e reação à derrota



Silas explicou, na conferência de imprensa, as entradas de Jesé Rodríguez e Rafael Camacho, na segunda parte. Duas substituições que acabaram por não surtir efeito, dado que o Sporting perdeu.

"Pretendi mais jogo interior, porque não havia muitos espaços para explorar nas costas do Tondela. Queríamos um jogador que tivesse capacidade de receber, virar para a baliza e, em espaços curtos, que tivesse capacidade para resolver. A entrada do Jesé e do Camacho tem muito a ver com isso, com a capacidade que eles têm de definir bem em espaços curtos", esclareceu o técnico verde e branco.

Silas espera, agora, conseguir recuperar os jogadores, em termos psicológicos, para que a derrota não tenha demasiado impacto:

"As derrotas, em clubes, como o Sporting, pesam. Aqui, tudo o que seja não ganhar pesa sempre. Houve muita coisa boa que fizemos e vamos mostrar aos jogadores, para que o impacto seja reduzido. Temos de olhar para o futuro. Temos de potenciar o que fizemos bem, que foi muita coisa, e melhorar o que fizemos mal. Falta aquele clique: com tanto caudal ofensivo, temos de fazer mais golos, para ganharmos mais jogos."