Juvenis do Sporting fora da fase final

A equipa de juvenis do Sporting não se qualificou para a fase de apuramento de campeão da categoria.

Os jovens leões ficaram em quinto lugar na primeira fase do campeonato nacional de juvenis.

O Sporting ainda venceu o Fundão, por 3-0 (dois golos de Nicolai e um de Chico Lamba), mas o triunfo na última jornada não foi suficiente para o apuramento porque o Fátima derrotou a Académica por 5-3.

Os leões terminam a Série C do campeonato em 5.º lugar com 23 pontos, abaixo do Loures (29), Académica (25), U. Leiria (24) e Fátima (23).