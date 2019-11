Sete mortos na estrada desde quinta-feira

A Guarda Nacional Republicana(GNR) registou, desde quinta-feira, um total de sete mortos nas estradas portuguesas.

Os números da operação “Todos os Santos”, que decorre desde quinta-feira e que termina à meia-noite deste domingo, apontam para um total de 871 acidentes, que resultaram em sete mortos, 21 feridos graves e 289 feridos ligeiros.

De acordo com o major Jorge Serrão, só neste domingo, a GNR contabilizou um total de 73 acidentes. A sétima vítima mortal foi registada este domingo.

Cuidados redobrados em tempo de chuva



Face às condições meteorológicas, a GNR aconselha cuidados redobrados na estrada.

“Visto que muitos acidentes estão relacionados com despistes e contando que se prevê chuva e piso molhado, adaptar a condução, reduzir a velocidade e estar mais atento às distâncias do veículo da frente e de trás, de forma a evitar qualquer acidente ou mesmo o despiste do veículo”, disse à Renascença fonte da GNR.

O estado do tempo instável é consequência em boa parte da depressão Amélie, que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deverá causar precipitação e intensificação do vento a partir do final deste sábado, no litoral Norte e Centro e nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir os 90 quilómetros/hora.