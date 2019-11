Agitação no mar motiva aviso amarelo em sete distritos

Até às 15h deste domingo, há sete distritos do continente – de Lisboa a Viana – sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ondas podem atingir os “quatro a cinco metros a norte do Cabo Raso” e serão “de noroeste”.

O aviso amarelo vigora entre as 6h00 e as 15h00, altura em que se espera uma “diminuição das ondas”, que deverão voltar “a aumentar a partir das 15h00 de segunda-feira”, refere à Renascença a meteorologista Madalena Rodrigues.

Além desta agitação marítima, a depressão Amélie traz chuva e vento ao território do continente, “em especial nas regiões do Norte e Centro”.

“Vento também moderado ou forte no litoral Oeste, mas em especial a Norte do Cabo Raso e nas terras altas, com vento moderado a forte com rajadas até 90 km/h”, adianta a mesma meteorologista do IPMA.

Quanto a temperaturas, as máximas deverão rondar, neste domingo e segunda-feira, os 20 graus, sobretudo no Centro de Sul do país. Mais para o interior e Norte, o termómetro já baixa para os 14/17 graus.