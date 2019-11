Basquetebol. Benfica ganha dérbi

O Benfica venceu o Sporting no campeonato de basquetebol por 85-79.

No regresso dos dérbis à modalidade foram os encarnados a levar a melhor, apesar dos leões terem terminado o primeiro período a ganhar.

Na segunda parte, os encarnados alargaram a vantagem para 10 pontos, mas no último período os verde e brancos voltaram a reagir e ainda ameaçaram.

No final, a equipa da casa ganhou e foi a primeira derrota do Sporting no campeonato.

O campeonato passa a ser liderado pelo FC Porto, que venceu nos Açores, e tem mais um ponto que águias e leões.

BASQUETEBOL - 5ª Jornada

Esgueira 69-78 Oliveirense

Benfica 85-79 Sporting

Maia 76-72 Illiabum

Lusitânia 75-96 FC Porto

Vitória de Guimarães 73-69 Barreirense

Galitos Barreiro 92-72 CAB Madeira

Ovarense 91-57 Terceira

Classificação

1- FC Porto 10 pontos

2- Benfica 9

3- Sporting 9

4- Oliveirense 9

5- Galitos Barreiro 8

6- Illiabum 8

7- Vitória de Guimarães 8

8- Esgueira 7

9- CAB Madeira 7

10- Lusitânia 7

11- Maia 7

12- Ovarense 6

13- Barreirense 5

14- Terceira 5

6ª Jornada 9 nov

Illiabum - Benfica 15h00

Galitos Barreiro - Ovarense 18h00

Oliveirense - Vitória de Guimarães 21h00

Terceira - Maia 21h00

10Nov

Sporting - Lusitânia 16h00

FC Porto - Esgueira 16h00

Barreirense - CAB Madeira 18h00