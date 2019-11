Sá Pinto: "Tenho de rever as coisas, é muito difícil gerir esta situação"

Ricardo Sá Pinto foi incapaz de encontrar razões para o empate do Sporting de Braga, por 2-2, na receção ao Famalicão, a jogar uma hora contra 10, este domingo, e assumiu que terá de "rever as coisas", tendo em conta o mau rendimento da sua equipa no campeonato.

"Não encontro [justificação para o empate]. A primeira parte foi muito boa, tivemos várias oportunidades. Na segunda parte, vínhamos para fazer o golo o mais cedo possível e não se percebe aquele golo [sofrido]. O Famalicão fechou-se e é normal, a jogar com menos um. Fizemos tudo para dar a volta ao marcador. A equipa trabalhou, teve momentos de qualidade, mas não conseguimos guardar estes três pontos, mas pronto. O jogo está fechado. Não há muito mais a dizer. Tenho de rever as coisas, é muito difícil gerir esta situação para mim, também. Fico desiludido", admitiu o técnico arsenalista, à Sport TV, no final da partida.

O Braga está na décima posição do campeonato, com 12 pontos. Já vê a liderança a 15 pontos, o segundo lugar a 13 e o terceiro a 11.

Sá Pinto garantiu que "acredita muito" na sua equipa, porém, assumiu que o Braga "ainda não deu o clique na Liga" e que o atraso começa a ser preocupante: "Faltam muitas jornadas, mas temos é de ganhar agora para ficarmos mais perto do nosso objetivo. Estou muito desiludido."