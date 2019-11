Natxo González destaca importância de derrotar um grande como o Sporting

O treinador do Tondela, Natxo González, enaltece a importância de derrotar uma equipa da dimensão do Sporting. E logo em casa, onde os beirões ainda não tinham conquistado os três pontos, esta época.

"Sacar três pontos contra um rival destas características é muito importante, mas, sobretudo, poder oferecer uma vitória aos nossos adeptos, que já a esperavam há algum tempo. Vai para eles", destacou o técnico tondelense, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Natxo gostou do trabalho defensivo da sua equipa, no entanto, acredita que o Tondela podia ter feito "algo mais no ataque", apesar da vitória:

"Estivemos mal nas transições, porque havia boas opções de poder aproveitar os espaços, mas não estivemos bem nisso. Foi um jogo de defender bem, que fizemos, e uma ação final deu-nos os três pontos."