Famalicão só fala da Europa depois de garantir a manutenção

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, só começará a pensar em objetivos mais ambiciosos, como uma possível qualificação para as competições europeias, depois de garantir a manutenção na I Liga.

"Não fica curto falar só de permanência. Enquanto não chegarmos ao primeiro objetivo, não vamos pôr mais nada em cima da mesa. Depois, vamos conversar. Somos ambiciosos", frisou o técnico dos famalicenses, em declarações à Sport TV, após o empate, a dois golos, em Braga.



O Famalicão deixou o FC Porto fugir e isolar-se no segundo lugar do campeonato, no entanto, ganhou terreno ao Sporting no terceiro. Os leões estão na quarta posição, com menos seis pontos que os minhotos.

Sobre o empate com o Sporting de Braga, em que o Famalicão resistiu uma hora a jogar com 10 e quase ganhava o jogo, João Pedro Sousa considerou o resultado "positivo", mas preferiu destacar a exibição:

"Entrega muito grande, os jogadores cumpriram com o planeado, apesar de termos entrado no jogo com algumas dificuldades, face à pressão inicial do Braga. Aconteceu a expulsão, que condicionou bastante. Conseguimos ajustar no intervalo e, fruto disso e da pressão no corredor central, conseguimos recuperar uma bola e, numa transição ofensiva, chegámos ao 1-0. O Braga conseguiu dar a volta, até ao 2-1 o resultado seria justo, mas voltámos a tentar o golo. O resultado é justo."