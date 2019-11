Famalicão empata em Braga a jogar uma hora com 10

O Sporting de Braga e o Famalicão empataram a dois golos, na capital do Minho, este domingo, num jogo com final emocionante, com três golos marcados nos últimos 20 minutos.

Quando Roderick Miranda, novidade no onze de João Pedro Sousa, foi expulso, aos 34 minutos, o destino da partida parecia decidido. No entanto, aos 47 minutos, Toni Martínez desferiu um forte pontapé rasteiro, na sequência de um contra-ataque, e adiantou o Famalicão.

A vantagem famalicense manteve-se durante meia hora, até Wanderson Galeno decidie abrir o livro. Aos 77 minutos, o brasileiro recuperou uma bola a meio-campo, conduziu até à entrada da área, tirou um adversário do caminho e empatou a partida com um remate cruzado, rasteiro e em arco. No minuto seguinte, aproveitou uma bola perdida na área e "fuzilou" Defendi, consumando a reviravolta.

O resultado parecia feito, porém, ao minuto 89, Diogo Gonçalves rematou para defesa para o meio de Matheus, e o recém-entrado Anderson Silva atirou a recarga para o fundo das redes, reestabelecendo a igualdade.

Com este resultado, o Famalicão ganhou terreno ao Sporting, na luta pelo terceiro lugar, passando a somar 23 pontos, mais seis que os leões. No entanto, deixou o FC Porto escapar e isolar-se no segundo lugar, com 25 pontos. O Benfica, líder do campeonato, já vai a cinco pontos dos minhotos.

O caso do Braga não anda famoso. A equipa de Sá Pinto é 10.ª classificada, com 12 pontos, e já vê o pódio a 11. Além disso, pode cair para o 11.º lugar, caso o Vitória de Setúbal derrote o Boavista.