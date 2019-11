Real Sociedad bate Granada e iguala Real Madrid e Barcelona na liderança

Num duelo pela liderança da La Liga, foi a Real Sociedad que levou a melhor, ao vencer no terreno do Granada, por 1-2, este domingo. Com isto, os bascos igualaram Real Madrid e Barcelona no topo, com 22 pontos.

A vitória da Real Sociedad começou a ser construída aos 21 minutos, com um golo da autoria de Portu. Ao minuto 36, Alvaro Vadillo marcou para o Granada, que teve os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial, e restabeleceu a igualdade. Todavia, ao cair do pano, ao minuto 89, Portu bisou e deu a vitória à equipa do País Basco.

Assim, a Real Sociedad aproveitou da melhor forma os empates de Barcelona e Real Madrid (que têm menos um jogo) para igualá-los no topo da tabela classificativa do campeonato espanhol, com 22 pontos. O oposto se aplica ao Granada, que se podia ter isolado na liderança e, em vez disso, tem de se contentar com o sexto lugar, com 20 pontos.

Barça e Real têm menos um jogo, o que, virtualmente, os deixa com vantagem. No entanto, pelo menos um deles perderá pontos, visto que o jogo em falta é o clássico entre ambos, adiado para 18 de dezembro.