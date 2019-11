Niko Kovac já não é treinador do Bayern Munique

O Bayern Munique anunciou, este domingo, a demissão de Niko Kovac. O treinador croata não resistiu aos maus resultados.

A machadada final no percurso de Kovac na Baviera foi a goleada sofrida, no terreno do Eintracht Frankfurt, por 5-1. De acordo com o comunicado no site oficial do Bayern, foi o próprio técnico a pedir a demissão.

"A performance da nossa equipa nas últimas semanas e os resultados obtidos mostraram-nos que era necessário agir. Tivemos uma conversa séria e aberta com Niko sobre isso, no domingo, e o consenso foi a sua saída. Todos lamentamos esta decisão. Gostaria de agradecer a Niko Kovac, da parte do Bayern, pelo seu trabalho, especialmente por ganhar dois títulos na época passada", afirmou o CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, citado pelo site oficial.

Kovac concorda que "esta é a melhor decisão para o clube, neste momento": "Os resultados e a forma como jogamos levaram-me a tomar esta decisão. Desejo o melhor ao clube."

Enquanto o Bayern procura novo treinador, o agora ex-adjunto de Kovac, Hans Flick, assumirá o comando da equipa. Na quarta-feira, os campeões alemães defrontam o Olympiacos, de Pedro Martins, na Liga dos Campeões e, no próximo sábado, há jogo com o Borussia Dortmund, para a Bundesliga.

O Bayern Munique está no quarto lugar do campeonato alemão, com 18 pontos, menos quatro que o atual líder, o Borussia Monchengladbach.