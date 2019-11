Lesão grave de André Gomes

O português André Gomes lesionou-se com gravidade no jogo entre Everton e Tottenham.

O médio foi atingido por Son no pé direito. A perna do atleta luso ficou presa debaixo do corpo.

Rapidamente se percebeu a gravidade da lesão quando colegas e adversários levaram as mãos à cabeça.

Outros jogadores tentavam acalmar André Gomes.

Son, que também ficou afetado pelo lance, viu o cartão vermelho.

Atenção, as imagens são fortes.