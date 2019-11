Leicester de Ricardo Pereira regressa ao pódio da Premier League

O Leicester City regressou ao pódio da Premier League, este domingo, ao vencer, por 0-2, no terreno do Crystal Palace, em jogo da 11.ª jornada.

Com o lateral-direito internacional português no onze inicial, os "foxes" adiantaram-se no marcador aos 57 minutos, com um golo de Caglar Souncu. Ao minuto 88, Jamie Vardy confirmou a vitória do Leicester.

Com este triunfo, a equipa de Brendan Rodgers passa a somar 23 pontos, os mesmos do Chelsea, que é quarto, mas vantagem na diferença de golos. Em primeiro, está o Liverpool, com 31 pontos, e o Manchester City é segundo, com 25, mais oito e dois que o Leicester, respetivamente.