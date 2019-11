O Besiktas derrotou o Antalyaspor por 2-1, em jogo da jornada 10 da Liga turca.

O adversário do Sp. Braga na Liga Europa marcou por Vida e Diaby, o avançado que está emprestado pelo Sporting.

Os donos da casa ainda descontaram por Mukairu.

Com esta vitória, o Besiktas passa a somar 15 pontos e é oitavo no campeonato. O líder é o Alanyaspor com 19.

Os turcos, onde joga Pedro Rebocho, jogam na Pedreira no próximo dia 7 para a quarta jornada da Liga Europa.