Benfica volta a encontrar árbitro da final da Liga Europa

A UEFA escolheu o holandês Bjorn Kuipers para arbitrar o Benfica - Lyon, jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

É a quinta vez que Bjorn Kuipers encontra o Benfica nas competições europeias. O jogo mais marcante foi o da final da Liga Europa perdida para o Chelsea.

O juiz holandês apitou ainda as derrotas encarnadas com o Nápoles, para a Taça UEFA (2008/09), e com o Liverpool, para a Liga Europa (2009/10), e ainda o empate com o Bayern, para a Liga dos Campeões (2015/16).

Sander van Roekel e Erwin Zeinstra (auxiliares) e Pol van Boekel (videoárbitro) completam a equipa de arbitragem.

O jogo, decisivo para o Benfica, está marcado para as 20h00 da próxima terça-feira.