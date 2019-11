O Lask Linz ganhou ao Áustria Viena por 2-0 em jogo da jornada 13 da liga austríaca.

Os golos do adversário do Sporting na Liga Europa foram apontados por Ranftl e Filipovic.

Com esta vitória, o Lask Linz passa a somar 32 pontos e é segundo, só atrás do Salzburgo, com 35.