MotoGP. Miguel Oliveira operado falha última corrida do Mundial

O anúncio é feito pela equipa do piloto português, Tech3, nas redes sociais, onde informa que Miguel Oliveira está já em Innsbruck, Áustria, onde será operado pelo médico Karl Golser.O piloto Miguel Oliveira (KTM) será operado este domingo a uma lesão nos ligamentos do ombro direito, pelo que não pôde estar presente na última corrida da temporada do Mundial de MotoGP em Valência, Espanha.

