Sérgio Conceição critica calendário do Benfica e espera mudanças no Aves

O treinador do FC Porto considera que o Benfica tem vantagem no calendário, espera um D. Aves diferente por ter mudado de treinador e voltou a falar sobre o tempo útil de jogo.

Sérgio Conceição refere que “nós e o Sporting vamos jogar contra equipas que não fizeram a chamada 'tripla' e um dos nossos rivais vai jogar pela segunda vez em casa. O Benfica com o Rio Ave. Em termos de calendário, penso que não é o apropriado”.

O técnico dos dragões lembra que “o Aves trocou de treinador, apresentou um modelo diferente, e é uma equipa que anda à procura de pontos. Temos de estar atentos a isso e arranjar a melhor estratégia.”

Já sobre o 11 dos dragões, Conceição garante que não prepara dois jogos ao mesmo tempo e, por isso, não está a pensar já no jogo de quinta-feira com o Rangers. “O onze será o melhor para ganhar ao Aves. Todos os jogos são importantes e são para ganhar. Estamos sempre pressionados para ganhar”.

Quanto às alterações no sistema de jogo das últimas partidas, o técnico azul e branco garante que “as principais dinâmicas da equipa continuam lá, jogando com mais um ou com menos um médio. O importante são outras situações, como a forma e os princípios básicos da equipa.”

O treinador aproveitou para esclarecer a ausência de Marega: “Não tem estado nas convocatórias, no fundo, para ser poupado e para não o perder por muito tempo. Não tem entrado nas contas por isso”.

Voltando à polémica do tempo útil de jogo, Sérgio Conceição lembra que não há consenso entre treinadores, nem apenas uma razão para Portugal ter um dos campeonatos com piores dados nesse aspeto.

“Houve discordâncias em relação ao motivo. Há quem diga que seja pelo estado do terreno, outros que dizem a arbitragem e a forma como os árbitros conduzem os jogos, a própria estratégia de alguns treinadores, que assumem ser uma forma de cortar a dinâmica das equipas adversárias. As pessoas pagam para assistirem a bons espetáculos. Mas não se pode dizer que há uma causa em específico para a liga portuguesa ser das com menos com tempo de jogo. Na maioria dos jogos, joga-me menos de 45 minutos. É incrível.”

O FC Porto defronta o D. Aves este domingo.