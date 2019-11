Seis mortos na estrada em três dias de operação “Todos os Santos”

A operação “Todos os Santos” da GNR registou, desde as zero horas deste sábado, dois morto. Sobe assim, para seis o número de vítimas mortais na estrada desde quinta-feira.

Às 16h30 deste sábado, a GNR contabilizava 680 acidentes, que, para além de seis mortos, fizeram ainda 16 feridos graves e 222 feridos ligeiros.

Uma das vítimas mortais deste sábado é uma mulher que morreu na sequência de um despiste no IP3. Era a única ocupante da viatura.

Cuidados redobrados em tempo de chuva



Face às condições meteorológicas, a GNR aconselha cuidados redobrados na estrada.

“Visto que muitos acidentes estão relacionados com despistes e contando que se prevê chuva e piso molhado, adaptar a condução, reduzir a velocidade e estar mais atento às distâncias do veículo da frente e de trás, de forma a evitar qualquer acidente ou mesmo o despiste do veículo”, indica à Renascença a mesma fonte da GNR.

O estado do tempo instável é consequência em boa parte da depressão Amélie, que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deverá causar precipitação e intensificação do vento a partir do final deste sábado, no litoral Norte e Centro e nas terras altas, onde as rajadas poderão atingir os 90 quilómetros/hora.

