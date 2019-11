Garcia de Orta. Jovem com epilepsia demorou três horas a chegar a Lisboa

“Era uma urgência e mesmo assim não a atenderam, mandaram-me para aqui”, diz à Renascença . “Aqui” é o hospital D. Estefânia, um dos que está a receber as urgências pediátricas do hospital Garcia de Orta, em Almada.

Na quinta-feira, o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta anunciou que vai manter o modelo de encerramento da urgência pediátrica aos fins de semana, das 20h00 de sexta-feira às 8h30 de segunda-feira, até 18 de novembro.

Em alternativa, os utentes podem dirigir-se ao Centro de Saúde Rainha D. Leonor em Almada ou ao Centro de Saúde da Amora, no concelho do Seixal, entre as 10h00 e as 17h00.

Nos casos mais urgentes, devem recorrer aos hospitais de Lisboa Santa Maria ou D. Estefânia.