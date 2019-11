O corpo do pescador de 23 anos que caiu ao mar em São Pedro de Moel no passado domingo foi encontrado, esta sexta-feira, na praia do Osso da Baleia, a algumas dezenas de quilómetros do local de desaparecimento.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte da Proteção Civil. O alerta sobre o aparecimento do corpo, na praia do Osso da Baleia, foi dado pelas 11h00 deste sábado, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.