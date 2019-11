Dois feridos em invasão de quartel de bombeiros em Borba

O desentendimento começou com um pedido de ajuda feito junto da corporação, que gerou algumas dúvidas entre o corpo de voluntários.

“O pessoal que atendeu esse pedido verificou que a situação reportada podia não corresponder à verdade e perguntou às pessoas se já tinham ligado para o 112 com o intuito de ativar o Sistema Integrado de Emergência Médica (INEM)”, explicou o comandante dos Bombeiros de Borba à Renascença, Joaquim Branco.

Após este pedido, por parte dos voluntários, o grupo disse que “não tinha ligado e que não tinha de o fazer”. Joaquim Branco diz que “houve insistência para que o fizessem, mas a partir daí as pessoas partiram para as agressões físicas”.

Um elemento do grupo que invadiu as instalações terá partido a porta de vidro da entrada de forma a conseguir entrar no edifício. Durante este tempo, os bombeiros fugiram para dentro de carros e para outras áreas dentro do quartel.

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, um por agressão a murro e o outro devido a vidros partidos da porta principal do quartel, tendo sido transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz.

A GNR de Borba, alertada pelos bombeiros, esteve no local a tomar conta da ocorrência, posteriormente com reforço de militares do corpo de intervenção, de acordo com o comandante dos bombeiros.

Fonte da GNR indicou que não há detenções, nem foram identificados, ainda, suspeitos do grupo envolvido na ocorrência, mas o caso está a ser investigado.

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora refere que "está solidária" com a corporação de Borba, que na madrugada de hoje, "viu as suas instalações danificadas e os seus bombeiros atacados e agredidos", por um grupo de pessoas.