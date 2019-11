Polícia checa investiga venda de máscaras de Hitler em Praga

A polícia checa começou a investigar a denúncia dos embaixadores da Alemanha e de Israel sobre a venda, no centro de Praga, de máscaras do ditador nazi Adolf Hitler. A notícia é avançada neste sábado pelos meios de comunicação do país.

“Os checos sofreram muito sob o regime nazi. Como é possível que se venda este lixo no centro de Praga?”, escreveu o embaixador alemão na República Checa, Christoph Israng, numa mensagem publicada na sexta-feira na rede social Twitter.

O diplomata alemão incluiu na sua mensagem uma foto da loja onde as máscaras de borracha foram vendidas, aparentemente por ocasião do Dia das Bruxas, embora sem revelar o nome da empresa.

O ministro do Interior Checo, Jan Hamacek, confirmou que a polícia está a investigar a venda das máscaras e se elas constituem algum tipo de crime de ódio.

O embaixador de Israel, Daniel Meron, também denunciou nas redes sociais a venda deste material, considerando que as máscaras significavam “uma afronta aos sobreviventes do holocausto e à sua memória”.

Meron escreveu que “80 anos após o início da Segunda Guerra Mundial e 75 após a libertação de [o campo de extermínio nazi de] Auschwitz, precisamos unir forças para lutar contra essa disseminação de extremismo e ódio”.