Petróleo derramado na costa do Brasil chegou a parque natural

Pequenas quantidades de petróleo derramado ao largo da costa nordeste do Brasil atingiram o parque natural marinho de Abrolhos, no estado da Bahia.

Segundo as autoridades brasileiras, o petróleo é proveniente da Venezuela e foi derramado por um navio de pavilhão grego que pertence à empresa Delta Tankers, que nega a acusação e alega que não há vestígios de fuga no petroleiro.

Entre as cinco ilhas no parque de Abrolhos está Santa Bárbara, que contem os maiores recifes de coral do Brasil, por enquanto ilesos.

O derrame, que aconteceu há cerca de dois meses, afetou 2.100 quilómetros da costa brasileira, prejudicando a pesca e o turismo.

Petroleiro grego nega responsabilidade



Depois das autoridades brasileiras terem apontado a empresa grega Delta Tankers como sendo uma das principais suspeitas do derrame, a empresa já veio a público negar qualquer responsabilidade.

Em comunicado, a empresa gestora do Bouboulina, o petroleiro que as autoridades brasileiras acreditam estar por trás do derrame, garantiu que o petroleiro saiu da Venezuela no dia 19 de julho e "foi diretamente para Melaka, na Malásia", onde descarregou a carga total sem perdas.

De acordo com a Delta Tankers, a embarcação não parou, não fez nenhum tipo de operação de transbordo de navio para navio, não sofreu nenhum vazamento, ou se desviou da rota definida.