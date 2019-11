Rui Oliveira, medalha de bronze na Taça do Mundo de Minsk

O português Rui Oliveira foi terceiro classificado no concurso de omnium da Taça do Mundo de Pista, que decorre em Minsk, Bielorrússia.

Rui Oliveira começou com o segundo lugar em “scratch”, foi quarto na corrida “tempo” e sexto em “eliminação”.

Na prova decisiva fez mais 47 pontos.

Este resultado é mais um passo para a eventual qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

O ciclista luso terminou com 149 pontos e com a medalha de bronze. O britânico Matthew Walls conquistou a medalha de ouro, com 163 pontos, e a medalha de prata ficou para o italiano Elia Viviani, com 154.

Iuri Leitão também competiu este sábado na disciplina de scratch. O vianense qualificou-se para a final. Na prova decisiva esteve entre os dez corredores que conseguiram dobrar o pelotão. Na disputa pelas primeiras posições, Iuri Leitão alcançou o sexto lugar.