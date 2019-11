O Sporting venceu o Riihimäki Cocks por 38-29, em jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões chegaram ao intervalo a ganhar 23-15.

Frankis Carol esteve em destaque com 11 golos.

Com este triunfo, a turma de Alvalade mantém o terceiro lugar do Grupo C, agora com sete pontos, mais três do que os finlandeses, quarto classificados.

O próximo jogo do Sporting é no próximo sábado contra o Eurofarm.