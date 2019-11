O Benfica venceu o Sporting no campeonato de basquetebol por 85-79.

No regresso dos dérbis à modalidade foram os encarnados a levar a melhor, apesar dos leões terem terminado o primeiro período a ganhar.

Na segunda parte, os encarnados alargaram a vantagem para 10 pontos, mas no último período os verde e brancos voltaram a reagir e ainda ameaçaram.

No final, a equipa da casa ganhou e foi a primeira derrota do Sporting no campeonato.