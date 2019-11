Vítor Oliveira continua no Gil Vicente

O treinador do Gil Vicente vai continuar a ser Vítor Oliveira. O técnico tinha deixado em aberto a hipótese de sair, mas tudo se resolveu com uma conversa com a direção.

“Foi uma conversa muito simples. Não posso contar nada, mas sentia que o clube estava a ser lesado com a minha presença. Discutimos essa situação, entendemos que não era tanto assim e vou cumprir o contrato até ao fim, como normalmente faço por onde tenho passado”, referiu Vítor Oliveira.

O técnico barcelense acrescenta que também foi importante “sentir o apoio deles [dos jogadores] é sempre importante nestas alturas, mas a situação estava muito clara na minha cabeça e na cabeça do presidente. Discutimos, acertámos as coisas, comunicámos aos jogadores e agora vamos todos juntos tentar voltar às vitórias e recolocar o clube numa posição de alguma estabilidade”.

Este domingo, a equipa de Barcelos recebe o Marítimo e vai querer voltar às vitórias.

“Queremos, mas é preciso arte para fazer deste o ponto de viragem no nosso campeonato. Apesar da derrota, o jogo em Famalicão deu boas indicações, porque reagimos bem a uma segunda parte muito fraca com o Portimonense [empate 1-1]. Conhecemos bem o Marítimo, mas estamos focados naquilo que somos capazes de fazer. É um jogo muito importante para nós e penso que somos favoritos se jogarmos o que sabemos. Conquistar os três pontos é a única ideia que nos passa pela cabeça”.