Union supera Hertha em dérbi histórico à sombra do Muro de Berlim

O Union Berlim bateu este sábado o Hertha, em jogo da 11.ª jornada que fica para a história como o primeiro dérbi entre as duas equipas da capital alemã no principal escalão do futebol germânico.

O dérbi berlinense foi resolvido com uma grande penalidade convertida pelo avançado Sebastian Polter, aos 90 minutos, a qual permitiu também ao Union ficar a um ponto do Hertha, ainda que ambas as formações integrem a segunda metade da tabela.

Este foi o primeiro dérbi que os dois emblemas da capital disputaram na ‘Bundesliga’, uma vez que o Union só esta época se estreou no escalão principal do futebol germânico. Os outros quatro embates entre ambos tinham ocorrido na II Liga, em 2010/11 e 2012/13.

O confronto entre os dois emblemas acontece 30 anos depois da queda do Muro de Berlim. Um facto que os próprios adeptos do Union não deixaram escapar. “Será uma partida muito especial, ainda para mais por acontecer 30 anos depois da queda do Muro”, disse Elmar Werner, adepto do Union desde 1979, em declarações à AFP.

Um dérbi sem muita rivalidade (até agora)

Ao contrário do que acontece em Lisboa, Madrid, Roma ou outra capital europeia com dois clubes de grande dimensão considerável, os dérbis de Berlim não são especialmente tensos.

"Não temos nada contra o Hertha", disse Elmar Werder à AFP. Outro adepto do clube, Andreas Cramer, disse até à mesma agência: “há uns tempos, alguns dos adeptos do Union até apoiavam o Hertha, principalmente quando jogava em competições europeias”.

Mas esse espírito parece estar para desaparecer. Este sábado, durante o dérbi, alguns adeptos ultra do Union invadiram o campo para confrontar os adeptos do Hertha. A invasão foi parada pelo próprio guarda-redes do Union, Rafał Gikiewicz.