O PSV empatou 2-2 diante do Sparta, em jogo da jornada 12 do campeonato holandês.

Sadilek e Gakpo marcaram os golos do adversário do Sporting na Liga Europa.

Já pela equipa da casa tinham marcado Ache e Rayhi.

Com este empate, o PSV caiu para a terceira posição, com 24 pontos. A Eredivisie é liderada pelo Ajax, com 32.

Os holandeses visitam Alvalade a 28 de novembro.