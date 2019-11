Ricardo Teodósio (Skoda) é o novo campeão nacional de ralis.

O título foi garantido com o segundo lugar no Rali Algarve, atrás de Bruno Magalhães (Hyundai).

Teodósio sucede a Armindo Araújo e consegue o seu primeiro título nacional. No campeonato, o piloto da Skoda conseguiu duas vitórias e três segundos lugares.

No Rali do Algarve que fechou a época, o vencedor foi Bruno Magalhães, que assim ficou em segundo no campeonato.