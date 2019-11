Economia portuguesa. Crise, castigo e o dia seguinte

Num ensaio sobre os desequilíbrios, o resgate e a recuperação da economia portuguesa, três macroeconomistas fazem a análise da evolução nas últimas três décadas e sugerem que Portugal continua numa armadilha de baixo crescimento.

Perante a crise, o que poderíamos, afinal, ter feito de diferente, cada um de nós? Terminou o castigo? Como evoluirá agora a Economia?

O livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Crise e Castigo e o Dia Seguinte é o tema desta semana.

Um dos autores do ensaio, Fernando Alexandre (consultor da área de economia da Fundação Francisco Manuel dos Santos e Professor da Universidade do Minho) é um dos convidados, ao lado do também professor de Economia da Universidade do Minho e antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

