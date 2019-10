O executivo “ultra-mega-grande”, as nódoas e o elevador avariado. 12 horas de debate em resumo

31 out, 2019 - 23:17 • João Pedro Barros

O debate do programa de Governo terminou, viva o novo Governo, dirá pelo menos o PS. Foram cerca de 12 horas de debate, esta quarta e quinta-feira, com um PSD alicerçado na combatividade de Rui Rio, um CDS em hibernação e PAN, BE e PCP (mais Verdes) ainda a tentar perceber como será o novo cenário de governação. Estrearam-se também três partidos, Iniciativa Liberal, Livre e Chega. Vamos por partes: para a nova líder da bancada socialista, Ana Catarina Mendes, a direita está "sem força anímica" e "precisa de se reinventar". O Governo quis mostrar ímpeto e revelou algumas novidades ao longo das intervenções de António Costa e dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.

As críticas da direita “É um bocado arrojado”, declarou o líder da oposição, que diz que o executivo "custa mais” – 50 milhões de euros, estimou – e “é pior". Para além disso, quis saber se "Centeno é ministro a prazo", prometendo não enveredar pelo “bota-abaixo”, mas apontando para "as nódoas mais escuras da governação socialista": a justiça, a saúde e os serviços públicos. Fernando Negrão, o anterior líder da bancada, espera um Governo “a navegar à vista".

Para o CDS, o tamanho do Governo interessa: “ultra-mega-grande”, disse Cecília Meireles, que frisou que “quantidade e qualidade são coisas muito diferentes”, apontado aos 70 membros do atual Governo, o maior desde 1976. A deputada eleita pelo Porto segurou as pontas de um partido em que a líder cessante, Assunção Cristas, se remeteu ao silêncio, e que recuperou a proposta de alargamento da ADSE.

Esquerda entre a “exigência” do Bloco e a “firme oposição” do PCP À esquerda, o Bloco sublinha que há "vazios importantes" no programa do Governo. O líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, deixou um aviso: uma legislatura para quatro anos não devia começar com as contas de "como o Governo pode ser derrubado", defendendo que o tom de ameaça do executivo socialista é um caminho errado. Não haverá “cheques em branco”.

No discurso final do PCP, Jerónimo de Sousa elogiou uma geringonça que “permitiu travar o rumo de desastre nacional”, mas que teve um “alcance limitado”. O programa apresentado pelo PS não dá “resposta aos problemas de fundo do país”, criticou.

O que para Rui Rio é “arrojado”, para o PAN é “falta de ambição”: “lutar pelos 800 euros” no salário mínimo é promessa. Por outro lado, a líder parlamentar Inês Sousa Real considerou que o “elevador social” está “mais do que avariado” em Portugal.