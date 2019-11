Democrata Beto O'Rourke desiste da corrida à Casa Branca

Beto O'Rourke, que entrou na corrida para se candidatar, entre os democratas, à presidência dos Estados Unidos, fez o anúncio na conta oficial no Twitter, sublinhando que a campanha dele foi sempre em nome da clareza, honestidade e ação.

O ex-congressista do Texas tinha entrado na corrida em março, num terreno que conta agora, segundo o jornal New York Times, com 17 candidatos democratas à procura de um lugar para defrontar o atual presidente, Donald Trump.

A três meses das primeiras votações primárias, marcadas para fevereiro no estado de Iowa, as sondagens apontam para três candidatos democratas favoritos, segundo a Associated Press: O antigo-vice-presidente Joe Biden, a senadora Elizabeth Warren e o senador Bernie Sanders, aos quais se juntam o bem posicionado Pete Buttigieg em Iowa.