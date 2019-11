A Nova Zelândia venceu o País de Gales no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares do Mundia de râguebi, no Japão. Os "All Blacks", derrotados pela Inglaterra nas meias-finais, venceram os galeses, por 35-17.

A final do Campeonato do Mundo, entre Inglaterra e África do Sul, está marcada para este sábado, às 9h00, em Yokohama.