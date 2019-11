Maria Martins 13.ª na Taça do Mundo

A portuguesa Maria Martins terminou no 13.º lugar a corrida por pontos da Taça do Mundo de ciclismo de pista de Minsk, na Bielorrússia.

A corredora natural de Santarém não somou qualquer ponto na final, depois de ter alcançado o terceiro lugar na série de apuramento.

A norte-americana Jennifer Valente conquistou a prova, com 66 pontos, à frente da italiana Maria Giulia Confalonieri (38) e da bielorrussa Tatsiana Sharakova (35).

O outro português em prova esta sexta-feira, Iuri Leitão, também chegou à final da competição masculina e somou um ponto, terminando no 19.º lugar.

O britânico Mark Stewart ganhou a corrida por pontos, com 95 pontos, mais sete do que o espanhol Sebastián Mora e mais 40 do que o austríaco Andreas Graaf.

Este sábado, Iuri Leitão volta à pista bielorrussa para a prova de scratch e Rui Oliveira vai disputar o concurso de omnium.