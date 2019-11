Leonard não facilita vida aos amigos de San Antonio

Kawhi Leonard liderou os Los Angeles Clippers à quarta vitória da temporada e não foi muito hospitaleiro na receção à equipa onde cresceu na NBA. Os Spurs foram derrotados na Califórnia, por 103-97.

O melhor jogador do "play-off" 2019, campeão pelos Raptors, fez duplo-duplo, com 38 pontos e 12 ressaltos. Repetiu-se uma cena já vista no arranque de época da NBA, com os outros titulares dos Clippers apagados, e Montrezl Harrel (24 pontos) e Lou Williams (12 pontos) a saltarem do banco para apoiar o líder.

DeMar De Rozan, sucessor de Leonard nos Spurs e que cedeu lugar a Leonard em Toronto na época passada, foi o melhor dos texanos, com 29 pontos, sete ressaltos e duas assistências.

Foi a quarta vitória dos Clippers e a primeira derrota dos Spurs na temporada.

NBA

Resultados

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, 103-97

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets, 122-107

Atlanta Hawks-Miami Heat, 97-106