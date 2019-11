Humidade transfere maratona olímpica de Tóquio para Saporo

A maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vai mesmo ser disputada na cidade de Saporo, no norte do Japão, uma decisão final do Comité Olímpico Internacional (COI), apesar da oposição dos organizadores e do Governo nipónico.

O presidente da comissão de coordenação dos Jogos, John Coates, indicou que todas as partes "reconheceram a autoridade do COI para decidir a mudança de local", após uma reunião realizada hoje em Tóquio para discutir a medida que gerou controvérsia.

"Continuamos a achar que era melhor que [a maratona e as provas de marcha] se realizassem em Tóquio, mas queremos garantir o sucesso dos Jogos. Não podemos concordar com a decisão do COI, mas também não podemos impedi-la", disse o governador de Tóquio, Yuriko Koike.

Em causa está a temperatura e humidade esperada em Tóquio no verão.

No dia 25 de outubro, o COI já afirmara tratar-se de "uma decisão final", sublinhando que "ficou chocado com o que se passou nos Mundiais de atletismo em Doha", disputados sob condições de calor e humidade semelhantes às esperadas em Tóquio.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020