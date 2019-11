Futsal. Feriado com dois jogos da jornada 8

O Futsal Azeméis venceu, fora, o Quinta dos Lombos por 2-0 e o Belenenses empatou em casa do Viseu 2001 a quatro bolas. Ambas as partidas são da jornada 8 do campeonato de futsal.

Côco e Emerson marcaram os golos do Futsal Azeméis.

Já em Viseu houve oito golos na estreia de José Feijão ao comando do Belenenses. Os tentos foram apontados por Nuças (3) e Júnior, mas Lucas Amparo, João Marques (2) e Russo também marcaram.

FUTSAL - 8ª Jornada

Quinta dos Lombos 0-2 Futsal Azeméis

Viseu 2001 4-4 Belenenses

AD Fundão - Sporting (2 nov 16h00)

Eléctrico – Sp Braga (18h00)

Burinhosa - CR Candoso (18h00)

Leões Porto Salvo - Portimonense (19h00)

Benfica - Modicus (3 nov 14h20)

Classificação

1- Benfica (34/12) 19 pontos

2- Sporting (42/16) 16

3- Quinta dos Lombos (31/22) 16

4- Modicus (27/15) 16

5- Futsal Azeméis (25/29) 12

6- Viseu 2001 (40/39) 11

7- Burinhosa (22/22) 11

8- Eléctrico (25/26) 10

9- Sp Braga (23/18) 10

10- AD Fundão (19/21) 9

11- Leões Porto Salvo (22/26) 7

12- Belenenses (18/46) 4

13- CR Candoso (22/34) 3

14- Portimonense (19/43) 3

FUTSAL - 9ª Jornada

Sporting - Burinhosa

Belenenses - Leões Porto Salvo

Modicus - Sp Braga

Benfica - Quinta dos Lombos

CR Candoso - Eléctrico

Futsal Azeméis - Viseu 2001

Portimonense - AD Fundão