Frederico Silva nas meias-finais na China

Frederico Ferreira Silva bateu Jason Jung no Challenger de Shenzen, na China, e garantiu apuramento para as meias-finais do torneio. Frederico, número 202 do mundo, eliminou o tenista de Taiwan (133), em três sets, pelos parciais de 7-6, 4-6 e 6-4.

O tenista português mostra que é atleta de fundo. Depois de ter estado em "court" mais de três horas na ronda anterior, em que eliminou Chun Hsing Tseng, também de Taiwan, desta vez exibiu-se durante duas horas e 37 minutos para carimbar o apuramento.

Nas meias-finais, Frederico Ferreira Silva vai defrontar o chinês Zhizhen Zhang, 185 do "ranking" mundial. A realizar uma das melhores épocas da carreira, o número quatro nacional vai entrar, pela primeira vez, no "top-200" da classificação ATP.