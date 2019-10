Basquetebol. Olivais soma terceira derrota na Europa

O Olivais perdeu, por 70-46, frente às espanholas do Lointek Gernika Bizkaia, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Eurocup feminina de basquetebol.

Só no último quarto da partida as portuguesas conseguiram equilibrar. As espanholas foram superioras no resto da partida: 20-15, 23-13 e 18-9.

Latinka Dusanic, com 15 pontos, foi a melhor marcadora das portuguesas.





O Olivais soma três derrotas.

BASQUETEBOL - Euro Cup - Femininos - Fase Regular de Grupos

Grupo F- 3ª Jornada

Perfumerias Avenida 83-43 Uni Gyor

Olivais 46-70 Lointek Bizkaia

Classificação

1- Perfumerias Avenida (251-147) 6 pontos

2- Lointek Bizkaia (206-1049) 5

3- Uni Gyor (160-222) 4

4- Olivais (153-252) 3

4ª Jornada

Lointek Bizkaia - Avenida (6 nov 20h00)

Olivais - Uni Gyor (7 nov 20h30)

5ª Jornada

Uni Gyor - Lointek Bizkaia (27 nov 18h00)

Perfumerias Avenida - Olivais (28 nov 20h30)

6ª Jornada

Uni Gyor - Perfumerias Avenida (4 dez 18h00)

Lointek Byskaia - Olivais (4 dez 20h00)