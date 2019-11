Tondela vai jogar com o desgaste do Sporting

Natxo González não tem problemas em admitir que vai jogar com o desgaste do Sporting, no encontro com os leões, marcado para domingo. O Tondela dispõe de uma semana para preparar o jogo, uma vez que antecipou a partida com o Aves que estava inicialmente agendada para meio desta semana.

Os beirões jogaram com o Benfica no passado domingo e voltam a competir com o Sporting uma semana depois. Os leões tiveram partida extra na quinta-feira em Paços de Ferreira. Apesar de ter noção de que o adversário "tem muitos jogadores de qualidade para a rotação", Natxo González assume que vai "jogar com essa situação".

"Tivemos uma semana para recuperar bem do jogo desgastante com o Benfica. O Sporting competiu há pouco tempo [na quinta-feira], é uma equipa poderosa com muitos jogadores de qualidade, mas também temos de jogar com essa situação, sobretudo, à medida que o tempo vai avançando", admite.



Cortar curva ascendente do Sporting

O treinador do Tondela está preparado para receber o melhor Sporting da época e para estancar a série de resultados positivos do adversário. "Eles estão numa fase de crescimento e importante, jogando bem ou mal, é que nessa fase de crescimento estão a ganhar. Estão a ganhar porque têm uma equipa poderosa e porque têm jogadores que podem solucionar um jogo em qualquer momento. Eles estão no melhor momento da temporada, em termos de resultados. Nós vamos tentar cortar essa linha de crescimento", afirma o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

O Tondela está no 8.º lugar, com 12 pontos em nove jogos, e o treinador está satisfeito com a produção da equipa. A derrota com o Benfica, apesar de tudo, deixou uma indicação positiva relativamente a vários comportamentos dos jogadores.

"Estamos bem classificados, numa zona tranquila. Estou satisfeito com os pontos e com a evolução da equipa e por aquilo que a equipa me está a transmitir", assinala.



Denilson lesionou-se no jogo com o Benfica e está em dúvida para a receção ao Sporting. O jogo, a contar para a 10.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, no Estádio João Cardoso, às 17h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.