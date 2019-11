Presidente do Belenenses disponível para acordo com SAD

O presidente do Clube de Futebol "Os Belenenses", Patrick Morais de Carvalho, anuncia que a direção está "disponível" para chegar a um acordo com a SAD, mas acusa a sociedade desportiva de ser "altamente litigante".

“O clube estaria totalmente disponível para fazer um acordo e o acordo só pode ser um: cada um vai à sua vida, arquivam-se os processos e a litigância toda. Estamos a lidar com pessoas altamente litigantes, com quem é impossível fazer acordos. Do ponto de vista jurídico, a posição da SAD tem sido derrotada e ficado cada vez mais enfraquecida”, nota.

Patrick Morais de Carvalho, que considera não se vislumbrarem “vencedores, nem vencidos” no conflito com a SAD, anuncia que o clube interpôs uma ação principal em tribunal, na qual pede para que seja retirada a palavra "Belenenses" da denominação social da firma.

“Temos agora a correr uma ação principal, que tem um fator novo que não estava a ser discutido na providência cautelar. A palavra 'Belenenses' está na denominação social da firma. A tese da SAD é esta: como na denominação social da firma está a palavra Belenenses, eles entendem que podem utilizar a palavra”, explica.



O presidente do clube da Cruz de Cristo referiu também uma ação executiva à SAD, de 3000 euros diários em que incumpram a lei, na qual o valor “já ascende a 1,8 milhões de euros”, bem como uma queixa-crime contra os responsáveis da SAD “por desobediência qualificada”.

Crítica à Federação Portuguesa de Futebol

Patrick Morais de Carvalho, de 49 anos, criticou também as ações tomadas a cargo pelas “instâncias que superintendem o futebol português”, quando confrontado com a possibilidade de o Sporting poder vir a inscrever novamente uma equipa B diretamente no segundo escalão profissional, alegando que aos três grandes “tudo é permitido”.



“Vivemos num país com uma débil cultura desportiva, em que as pessoas são todas de Benfica, FC Porto e Sporting. Portanto, a esses clubes tudo é permitido, inscrevem, deixam de inscrever, entram pelo sétimo andar, pelo quinto ou por onde quiserem, enquanto nós fomos obrigados a ir à última divisão distrital, ao inferno, como costumo dizer”, lamenta.

O relatório e contas relativo a 2018/19, que anunciou uma redução anual de 8,3% no passivo do clube (cifrando-se atualmente nos 10.631.872 milhões de euros), foi aprovado com 122 votos a favor e apenas três abstenções, numa sessão que também atribuiu ao ‘histórico’ futebolista Vicente Lucas, por unanimidade, o galardão Cruz de Cristo de Ouro, a mais alta condecoração do Belenenses.