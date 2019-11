Passo a passo

A vitória do Sporting em Paços de Ferreira está em destaque nos três jornais desportivos, esta sexta-feira. Os leões venceram, por 1-2, e preservam o quarto lugar.

"Um Paços de cada vez", titula "O Jogo". Penálti disparatado de Luiz Carlos mantém leões na senda da recuperação.

"Bruno não falha", escreve o "Record". Assistência e golo garantem terceira vitória consecutiva.

"Mão-cheia", lê-se na manchete do jornal "A Bola". Penálti incrível dá quinta vitória em seis jogos a Silas.

As palavras de Sérgio Conceição, após o Marítimo-FC Porto, continuam a dar que falar. O "Record" reforça o que a Renascença avançou e informa que Sérgio escapa a suspensão. "A Bola" falou com vários adeptos notáveis, que não ficaram chocados com os termos usados pelo treinador.

"O Jogo" contabiliza o tempo útil do Porto-Marítimo e conclui que nem meio jogo houve.

Chiquinho e Carlos Vinícius estão em destaque nas páginas do Benfica. Os três desportivos garantem que ganharam a titularidade. Nehuén Pérez, central do Famalicão, na seleção argentina; o empate do Flamengo com o Goiás e a entrevista de António Conceição, selecionador dos Camarões, ao jornal "A Bola", são outros destaques nas primeiras dos desportivos.