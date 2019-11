Carvalhal destaca assimetrias no duelo com o antigo adjunto

O calendário determinou que Carvalhal e Lage se defrontassem pela primeira vez numa altura de engarrafamento de jogos na I Liga. "Este contexto não é nada fácil para uma equipa como Rio Ave", desabafa o antigo principal de Lage, que reencontra o seu antigo adjunto, agora principal do Benfica.

Confuso, mas nada de especial. Carvalhal projeta um jogo com o Benfica e não com Bruno Lage, apesar do "carinho que sente por ele". "Não é um jogo especial por jogar com o Bruno. Tenho muito carinho por ele e pelo João Pedro Sousa [treinador do Famalicão, com quem também já trabalhou], e fico feliz por estarem a fazer um bom trabalho, porque são amigos e está a ter sucesso. É um jogo com o Benfica e não entre Lage e Carvalhal", reforça, na conferência de imprensa de lançamento da partida.

O que verdadeiramente preocupa o treinador do Rio Ave é o contexto, tanto a nível global como circunstancial. Por um lado, a questão supracitada do calendário. As duas equipas vão fazer o terceiro jogo no espaço de uma semana e "o Benfica tem possibilidade de fazer rotatividade mais efetiva".

Por outro lado, e como reforço da premissa anterior, "há grandes assimetrias entre os dois clubes, que se têm intensificado nos últimos anos". Independentemente de todas as diferenças, Carvalhal deixa a garantia de que o Rio Ave "tudo fará, dentro de campo, para vencer".

A equipa de Vila do Conde não vence há três jornadas no campeonato, mas o treinador considera que "não é um período negativo, porque estão a ser criadas muitas oportunidades de golo". O problema, lamenta, é a finalização. "Temos pecado pela eficácia. A concretização não tem sido a mesma que no início da época", reconhece.

O Benfica-Rio Ave, a contar para a 10.ª jornada do campeonato, acontece este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.