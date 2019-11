O Hoffenheim venceu o Paderborn por 3-0, em partida da jornada 10 da Liga alemã.

A entrada foi forte e aos 25 minutos estava feito o resultado final.

Os golos foram apontados por Skov, Kaderabek e Locadia.

Com esta vitória, o Hoffenheim sobe, à condição, ao quinto lugar com 17 pontos. Já o Paderborn é lanterna vermelha, com quatro pontos.