Atenção Sporting. Rosenborg empata

O Rosenborg empatou, fora, diante do Stromsgodset por 3-3, em jogo da jornada 27 da liga norueguesa de futebol.

Os golos foram apontados por Hovland, Jensen e Glesnes, este com autogolo, para a turma de Trondheim.

Para os donos da casa marcaram Maigaard, Keita e Saetra, este já nos descontos.

O Rosenborg está em quarto lugar no campeonato, agora com 46 pontos, a dez do Molde.

A equipa norueguesa vai defrontar o Sporting na próxima jornada da fase de grupos da Liga Europa, já no dia 7 de novembro.