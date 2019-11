Advocaat “atira-se” aos jogadores do Feyenoord

O novo treinador do Feyenoord, Dick Advocaat, diz-se chocado com os jogadores.

O experiente técnico, de 72 anos, deixou um recado ao plantel, que considera responsável pela saída do seu antecessor, Jaap Stam.

"Se os jogadores estivessem realmente com o Stam, ele ainda seria o treinador do Feyenoord. Estou chocado”, disse o técnico.

A equipa de Roterdão, onde atua o português Edgar Ié, perdeu por 4-0 no reduto do Ajax no passado fim de semana e está em 12º lugar na Liga holandesa.

O Feyenoord é adversário do FC Porto, na Liga Europa, e vem jogar ao Dragão no dia 12 de dezembro.