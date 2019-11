Miguel Oliveira falha GP da Malásia

Miguel Oliveira não vai participar no GP da Malásia, em MotoGP, depois se ter ressentido da lesão no pulso direito provocada pela queda na Austrália. O piloto português ainda cumpriu quatro voltas na primeira sessão de treinos livres, em Sepang, mas as dores obrigaram-no a parar.

"Não haverá GP da Malásia para o Miguel. O 'rookie' tomou a difícil decisão de renunciar depois de ter tentado fazer o melhor possível na primeira sessão de treinos livres. Toda a equipa está triste por vê-lo sair mais cedo e deseja rápidas melhoras", confirma a equipa de Miguel Oliveira, a Tech3, no twitter.



Nas quatro voltas lançadas percebeu-se, de imediato, que o piloto da KTM não estava nas melhores condições. Rodou a mais de seis segundos do que o mais rápido, Fabio Quartararo.

Miguel Oliveira já tinha falhado o GP da Austrália, não participa no GP da Malásia e corre o risco de terminar a época mais cedo. Vai prosseguir a recuperação para tentar estar em condições para o último Grande Prémio da temporada, em Valência, a 17 de novembro.