Bruno Magalhães lidera ao fim do primeiro dia

O piloto Bruno Magalhães (Hyundai) está na liderança do rali do Algarve, após as cinco primeiras classificativas da última prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Bruno Magalhães chegou ao fim do dia com 7,9 segundos de vantagem sobre José Pedro Fontes (Citroen).

Já Ricardo Teodósio (Skoda), líder do campeonato com 140,18 pontos, está no terceiro lugar, a 10,6 do líder do rali.

Por sua vez, o atual campeão nacional, Armindo Araújo (Hyundai), está no quinto posto, a 30,1 segundos.

O rali termina este domingo, com a realização de cinco especiais de classificação, a última das quais a superespecial de Portimão.